ملف عـــــــدالة
حقائـق مرعبـة
متزوج اصطدم بنسب أربعة أبنائه لعشيق زوجته وخبرة حددت نسب ابن لجده تصطدم طلبات تحديد النسب في حالات استثنائية بوقائع مرعبة، سيما حين تقلب الخبرات جشع المدعين الذين يكون هدفهم بالدرجة الأولى الحصول على الإرث والبحث عن أب للابن، لطمس الصورة النمطية للمجتمع المغربي عن الابن الناتج عن الزنا. وقبلأكمل القراءة »
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