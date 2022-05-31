الصباح الفني
بن مالك في معرض جماعي بمراكش
يشارك الفنان مصطفى بن مالك في معرض تشكيلي جماعي، ينطلق غدا (الأربعاء)، بمراكش تحت عنوان “الصحراء المغربية بعيون فناني العالم”. وسيعرض بن مالك في المعرض الذي يستمر إلى غاية 5 يونيو المقبل، أحدث لوحاته التي يستلهم فيها عوالم البيئة الشعبية للصويرة وباديتها بأسلوب مميز. وسيعرف المعرض مشاركة فنانين تشكيليين منأكمل القراءة »
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