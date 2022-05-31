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الصباح الفني

بن‭ ‬مالك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جماعي‭ ‬بمراكش

منذ 4 دقائق
بن مالك (خاص)
يشارك‭ ‬الفنان‭ ‬مصطفى‭ ‬بن‭ ‬مالك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تشكيلي‭ ‬جماعي،‭ ‬ينطلق‭ ‬غدا‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬بمراكش‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬بعيون‭ ‬فناني‭ ‬العالم‭”.‬ وسيعرض‭ ‬بن‭ ‬مالك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬5‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬أحدث‭ ‬لوحاته‭ ‬التي‭ ‬يستلهم‭ ‬فيها‭ ‬عوالم‭ ‬البيئة‭ ‬الشعبية‭ ‬للصويرة‭ ‬وباديتها‭ ‬بأسلوب‭ ‬مميز‭.‬ وسيعرف‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركة‭ ‬فنانين‭ ‬تشكيليين‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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