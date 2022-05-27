بالصور… عبداللطيف حموشي يتفقد تحضيرات “مونديال 2022” بقطر

في إطار زيارته لقطر و عقب استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومدير الأمن العام القطري، قام عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني، بزيارة للملعب الرئيسي الذي ستجرى فيه المبارة النهائية لكأس العالم قطر 2022، حيث تفقد خلالها، كأول مسؤول أجنبي يزور هذه المعلمة الرياضية، مختلف مرافق الملعب.

وفي السياث ذاته، قام حموشي بزيارة مركز القيادة لمواجهة الهجمات الإلكترونية و عقد جلسة عمل مع كبار المسؤولين القطريين، تقرر على إثرها أن يبعث المغرب فريقا من الخبراء في مواجهة الهجمات السيبرانية لتعزيز فعالية المركز، كما قام المدير العام لمراقبة التراب الوطني و الأمن الوطني بهذه المناسبة بزيارة إلى غرفة العمليات المكلفة بالتدبير الأمني لكأس العام قطر 2022.

وتأتي هذه الزيارات على هامش مشاركة عبداللطيف حموشي في المؤتمر الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2022” المخصص للأمن الداخلي للدول.