كوفيد-19 : 202 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 202 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 82 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و409 آلاف و288 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و310 آلاف و335 شخصا، مقابل 24 مليونا و829 ألفا و680 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و167 ألفا و527 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و150 ألفا و63 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (101)، والرباط سلا القنيطرة (47)، ومراكش آسفي (34)، وفاس مكناس (7)، وطنجة تطوان الحسيمة (4) والشرق (4)، وسوس ماسة (3)، وجهة درعة تافيلالت (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1388 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 18 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.3 في المائة.