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الرياضة

بطل عالمي وأولمبي بملتقى الرباط

منذ 10 دقائق
أعلن النرويجي كارسلنوارهولم، بطل أولمبياد طوكيو والحائز على بطولة العالم مرتين، في سباقات 400 متر حواجز، أن انطلاقة الموسم الرياضي في المسابقات الصيفية في ألعاب القوى، ستكون من الدورة 13 لملتقى محمد السادس الدولي بالربــــــاط فـــي خامس يونيو المقبل. وكشف كارسلن، صاحب الرقم القياسي العالمي في 400 متر حواجز (45أكمل القراءة »


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