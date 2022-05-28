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الرياضة

محرز يفضل مراكش على معسكر الجزائر

منذ 9 دقائق
فضل الدولي الجزائري، رياض محرز، قضاء عطلته بمراكش، على الانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لمباراتي أوغندا وتنزانيا في رابع وثامن يونيو المقبل، لحساب تصفيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. وذكرت تقارير صحافية جزائرية أن محرز يقضي عطلة بمراكش، مباشرة بعد نهاية الدوري الإنجليزي، وتتويج فريقه باللقب. واستنادا إلى المصادر ذاتها،أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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