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ملف الصباح

منذ دقيقتين
أسر تنفق أكثر من إمكاناتها لتجربة نمط حياة الأغنياء والمشاهير “واش كاين الفقر والأزمة فالمغرب ولا غير هضرة وكلام؟”…من بين التساؤلات التي حيرت عددا من المغاربة، حينما يتم الحديث عن تدني المستوى الاقتصادي لدى الأسر  أمام التهافت المثير على الكماليات، لكن يكفي القيام بجولة في الأسواق والمحلات التجارية لمعاينة الإقبالأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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