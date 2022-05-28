ملف الصباح
رفاهية رغم الأزمة
اكتظاظ وإقبال كبير على الملابس الجاهزة لا تحيل مظاهر الاكتظاظ التي تعرفها العديد من محلات بيع الملابس والأحذية النسائية والرجالية والخاصة بالأطفال، على وجود أي أزمة أو تراجع القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. وعلى مدار الأسبوع تعرف كثير من المحلات، خاصة الماركات التي تبقى في المتناول، إقبالا كبيرا من قبلأكمل القراءة »
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