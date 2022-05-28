حوادث
انتحار قاصر بسبب الحب
خليلها أدين بالحبس ومحكمة النقض أبطلت الحكم لعدم احترام شكلية محاكمة القاصرين قضت محكمة النقض بالرباط، أخيرا، بإبطال الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في حق شاب، كان وقت إدانته بجنحة هتك عرض قاصر دون عنف، قاصرا، وإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد. وجاء قرار إبطالأكمل القراءة »
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