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حوادث

آش خاصك تدير ؟

منذ 7 دقائق
تعشير سيارات المتقاعدين بالمهجر يجهل العديد من الأشخاص المتقاعدين بالمهجر كيفية تعشير سيارة بعد الإجراءات الجديدة القاضية بمنح تخفيض لفائدة مغاربة العالم، والذي يصل إلى 90 بالمائة من قيمة تعشير السيارات السياحية. شروط الاستفادة حددت المسطرة المعتمدة بالنسبة إلى التعشير الجمركي مجموعة من الامتيازات لفائدة الراغبين في ذلك، أولها إثباتأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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