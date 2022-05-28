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حوادث

إيقاف محاسب بتهمة النصب بطنجة

منذ 4 دقائق
وعد ضحاياه بالتهجير نحو الخارج وأوقعهم في شرك الخداع أحالت عناصر الشرطة القضائية الولائية بطنجة، الثلاثاء الماضي، مسير وكالة للمحاسبة بالمدينة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، للاشتباه في تورطه في أنشطة إجرامية تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال على العشرات من المواطنين الحالمين بالهجرة إلى الخارج، وسلبهم أموالا مقابل وعود كاذبةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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