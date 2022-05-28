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حوادث

السطو على مصلى بسطات

منذ دقيقتين
فضح إجهاض مخطط سطو على “مصلى” وسط سطات، الاثنين الماضي، تنافسا شرسا بين نافذين وجهات تتزعم مافيا السطو على العقارات، إذ تسعى كل جهة بطرقها الخاصة الظفر بعقار “المصلى”، والذي تزيد مساحته عن هكتارين وبقيمة مالية كبيرة جدا، مستغلين انقسام ورثته ووجود أغلبهم في ديار المهجر. وأفادت مصادر “الصباح”، أنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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