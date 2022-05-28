حوادث
شبكات “الميكا” تتحدى المنع
مازالت لوبيات صناعة الأكياس البلاستيكية تتحدى قانون المنع الذي جاءت به السلطات الحكومية، لأسباب بيئية وصحية، عن طريق إنشاء معامل سرية وتسويق المنتوج المحظور بطريقة سرية. وحسب مصادر “الصباح”، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “عين الدياب» بأولاد عزوز المسمى السعادة، أخيرا، من إحباط ترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة في الأسواقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا