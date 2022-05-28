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حوادث

شبكات “الميكا” تتحدى المنع

منذ 55 ثانية
مازالت لوبيات صناعة الأكياس البلاستيكية تتحدى قانون المنع الذي جاءت به السلطات الحكومية، لأسباب بيئية وصحية، عن طريق إنشاء معامل سرية وتسويق المنتوج المحظور بطريقة سرية. وحسب مصادر “الصباح”، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “عين الدياب» بأولاد عزوز المسمى السعادة، أخيرا، من إحباط ترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة في الأسواقأكمل القراءة »


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منذ 55 ثانية


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