fbpx
الأولى

ملايير في فبركة فواتير متلاشيات

منذ 4 دقائق
استغلت جهات، غياب مراقبة الدولة في مجال تصدير متلاشيات النحاس، في تهريب العملة، قدرتها مصادر بالملايير، عبر فبركة فواتير وتلاعب في أثمان بتواطؤ مع وسطاء بأوربا، وتبييضها باقتناء عقارات في الخارج، خصوصا بتركيا. وأكدت مصادر “الصباح” أن الدولة المغربية تعد أكبر خاسر في هذه المعادلة، بحكم أن النحاس المصنع الذيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة