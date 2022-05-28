الأولى
ملايير في فبركة فواتير متلاشيات
استغلت جهات، غياب مراقبة الدولة في مجال تصدير متلاشيات النحاس، في تهريب العملة، قدرتها مصادر بالملايير، عبر فبركة فواتير وتلاعب في أثمان بتواطؤ مع وسطاء بأوربا، وتبييضها باقتناء عقارات في الخارج، خصوصا بتركيا. وأكدت مصادر “الصباح” أن الدولة المغربية تعد أكبر خاسر في هذه المعادلة، بحكم أن النحاس المصنع الذيأكمل القراءة »
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