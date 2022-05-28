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مأزمين وبخير…

منذ دقيقتين
إقبال كبير على الشراء والاستهلاك في ظل الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية وشبح الجفاف أثرت جائحة «كوفيد 19» على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مستقبل أسر بأكملها، أفلس أربابها، أو يواجهون البطالة وانعدام فرص الشغل. وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الأمور سوءا، بعد أن حلّقت أسعار العديد من المواد الاستهلاكيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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