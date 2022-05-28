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سوق العقار يواصل الصمود

منذ 10 دقائق
إقبال كثيف على شراء المنازل وإسبانيا الوجهة المفضلة رغم الأزمة شهدت 2021 حركية ودينامية لسوق العقار في المغرب، رغم الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، بسبب الإعفاء من الرسوم. واعتبرت الحصيلة إيجابية جدا، رغم ركود بين حين وآخر، جراء التغييرات في الأسعار، التي كان وراءها المنعشون المغاربة، منأكمل القراءة »


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