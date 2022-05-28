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“كريديات” بـ 37 ألف مليار

منذ 9 دقائق
المديونية تلتهم 60 في المائة من دخل الأرسر و 38 في المائة منها لا يكفيها دفع غلاء المعيشة وتداعيات أزمة كورونا شرائح واسعة من الأسر إلى الاقتراض للحفاظ على مستوى عيشها وتغطية متطلباتها. وتفيد معطيات بنك المغرب أن مديونية الأسر ارتفعت، خلال خمس سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بسبب ارتفاع تكلفةأكمل القراءة »


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