حوادث
عصابات الأسلحة النارية… شبح “لاكريم”
مواجهات خلفت قتلى لاحتكار الكوكايين والأمن أجهض ولادة تنظيم إجرامي دولي كانت نهاية الأسبوع الماضي دامية في تاريخ شبكات الاتجار في المخدرات بالمغرب، بعد أن خلفت مواجهة بالأسلحة النارية بين عصابتين بالحسيمة والناظور، قتيلين وعددا من الجرحى. هذه الحادثة أعادت للأذهان واقعة مقهى “لاكريم” بمراكش”، وتفشي الخوف من أن تكونأكمل القراءة »
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