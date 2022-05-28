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مجتمع

الهيلولـة… احتفـالات وصلـة رحـم

منذ 38 ثانية
Members of the Jewish community pray as they observe Hillula at a Jewish cemetery in Morocco's northern city of Meknes on May 18, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
طقوس خاصة أعادت يهود أوربا وأمريكا إلى مقبرة بمكناس احتضن فضاء المقبرة اليهودية بحي الملاح القديم بمكناس، بحر الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ 60 عاما، احتفالات بطقوس دينية يهودية لمناسبة  «الهيلولة»، التي تعني «سبحوا لله» باللغة العبرية، تم خلالها إشعال الشموع طلبا للبركة، وتنظيم حفل غنائي بهيج وحفل عشاء على شرفأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية


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