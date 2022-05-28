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انتعـاش المطاعـم

منذ 39 ثانية
TO GO WITH AFPY STORY BY ZAKARIA CHOUKRALLAH A waiter carries a tray of food in one of the restaurants in the Jemaa el-Fna square in Marrakesh on June 5, 2015. At dusk the square comes alive and is packed with thousands of people who come to eat and enjoy the panoramic terraces. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo by FADEL SENNA / AFP)
إقبال كبير عليها وتزايد نشاط تطبيقات نقل المأكولات تقبل الأسر والعائلات المغربية على المطاعم بشتى أنواعها وأصنافها، وعلى الوجبات السريعة، رغم الأزمة المالية التي تعيشها أغلبها، بسبب ارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية، الشيء الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول حقيقة الأزمة التي يعيشها المغاربة، هل هي حقيقة فعلا؟ أمأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية


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