ملف الصباح
انتعـاش المطاعـم
إقبال كبير عليها وتزايد نشاط تطبيقات نقل المأكولات تقبل الأسر والعائلات المغربية على المطاعم بشتى أنواعها وأصنافها، وعلى الوجبات السريعة، رغم الأزمة المالية التي تعيشها أغلبها، بسبب ارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية، الشيء الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول حقيقة الأزمة التي يعيشها المغاربة، هل هي حقيقة فعلا؟ أمأكمل القراءة »
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