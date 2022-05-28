مجتمع
استقالة 9 أعضاء بظهر السوق
استقال 9 أعضاء من عضوية مجلس جماعة ظهر السوق بتاونات، بشكل مفاجئ، 4 منهم عن الأغلبية و5 آخرون من الأصالة والمعاصرة بينهم رئيس سابق لمدة انتقالية أعقبت استقالة سلفه الذي اعتقل وأدين في قضية ارتشاء، ب3 أشهر حبسا نافذة من قبل ابتدائية تاونات، قبل تخفيض عقوبته استئنافيا. ووجه الأعضاء التسعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا