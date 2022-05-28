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حوادث

الخيانة الزوجية تطيح ببارون

منذ 57 ثانية
مصالح الأمن بخريبكة اعتقلته وعشيقته متلبسين داخل فندق أسقطت مصالح الاستعلامات العامة، بارون مطارد ببرقية على الصعيد الوطني لتورطه في التهريب الدولي للمخدرات، إذ أحيل المتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية خريبكة أول أمس (الخميس)، ليأمر باعتقاله ومتابعته محليا بالخيانة الزوجية، قبل إحالته على الجهة الأمنية التي تطلبه. ووفق مصادرأكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية


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