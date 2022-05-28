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“لي عندو باب الله يسدو عليه”

منذ دقيقة واحدة
متقاعدون وموظفون يستنجدون بمهن أخرى تغطي فارق السرعات بين الأجور والأسعار أبطل عدد كبير من المغاربة مفعول مثل شعبي دارج يسخر من تعدد المهن يقول “سبع صنايع والرزق ضايع”، إذ بحث كثيرون عن موارد دخل إضافية تعزز القدرة الشرائية في ظل الأزمة أو حتى تعويض مهن وحرف انتهى زمنها معأكمل القراءة »


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