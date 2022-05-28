حوادث
التحقيق في فوضى المقالع بسطات
اختلالات وتجاوزات أمام أعين الساهرين على المراقبة حرك الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، أخيرا، ملفا ظل راكدا طيلة سنوات طي الكتمان بإقليم سطات، وكلف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات بالبحث والتحري في مدى مطابقة عملية استغلال مقالع لدفتر التحملات، بعد أن بلغ إلى علمه الاتهام باختلالات وتجاوزات أمام أعينأكمل القراءة »
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