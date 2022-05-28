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حوادث

المؤبد لقاتل صديقه وحرقه بطنجة

منذ دقيقة واحدة
طغت قضية شاب متهم بجناية إضرام النار عمدا في مسكن الغير والقتل مع سبق الإصرار والترصد، على كافة القضايا التي عرضت، الثلاثاء الماضي، على غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، وانتهت فصول جلسة المحاكمة بحرمان الجاني من ظروف التخفيف، والحكم عليه بالسجن المؤبد بدون صائر، ليخرج من القاعة اتجاه محبسهأكمل القراءة »


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