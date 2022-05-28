خاص
المهام الاستطلاعية… جعجعة بلا طحين
آلية برلمانية رقابية أنهكتها التوافقات السياسية فكان مصيرها الرفوف توالت طلبات المهام الاستطلاعية المؤقتة خلال الولاية التشريعية الحالية، سواء من لدن فرق الأغلبية أو المعارضة، في مواضيع شتى ابتداء من تلك «المتعلقة بالمعابر الحدودية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا 2022»، وانتهاء بـ»جاهزية مراكز الاصطياف والتخييم بالمغرب لسنة 2022». ولاأكمل القراءة »
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