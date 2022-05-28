ملف الصباح
الحكومة: “ميزانيتنا بألف خير”
رغم ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف خاصة المحروقات، والشحن والنقل الدولي، رفض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، مقترح فرق أحزاب المعارضة، الرامي إلى إجراء تعديل لقانون مالية 2022، ورددوا فكرة واحدة، هي أن هناك هوامش في الميزانية تسمح للحكومة بتخصيصأكمل القراءة »
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