ملف الصباح
الإفراط في الاستهلاك… أسلوب حياة
لا يؤمن يوسف بجل النظريات الاقتصادية، ويرفض مبدأ الادخار ويعتبره ثقافة “غربية”، فالمال خلق للاستمتاع بالحياة، ولو عصفت بأسرته القروض. مرة وجد يوسف نفسه عاطلا عن العمل، بعد أشهر من الحجر الصحي والشلل شبه التام في مهنة قضى فيها أغلب سنوات عمره، ووجد نفسه يكابد للحصول على لقمة عيش، إلاأكمل القراءة »
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