حوادث
حليب يتسبب في تسمم تلاميذ بزاكورة
تناولوا وجبة بمطعم مدرسي ومديرية التعليم توقف توزيع المادة اهتزت مجموعة مدارس أوريز الابتدائية بقيادة تانسيفت دائرة أكدز بإقليم زاكورة، زوال أول أمس (الخميس)، على واقعة خطيرة، تمثلت في إصابة 39 تلميذة وتلميذا بتسمم بعد تناولهم وجبة داخل المطعم المدرسي التابع للمؤسسة التعليمية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث،أكمل القراءة »
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