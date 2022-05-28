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مبيعات السيارات لا تعترف بالأزمة

منذ 4 دقائق
ارتفاع في 2021 ومشكل الرقائق يخنق السوق جزئيا عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات بالمغرب، فإن حديث الأزمة والتضخم وارتفاع الأسعار يغيب تماما، كما تؤكد الأرقام والمعطيات المتاحة، إذ في عز الأزمة العالمية (2021)، التي سببتها جائحة كورونا، فإن المبيعات ارتفعت بالمغرب، مقارنة بـ 2019، باعتبارها سنة مرجعية، تعتمد أرقامها فيأكمل القراءة »


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