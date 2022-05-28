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الإفـراط فـي الاستهـلاك وهـم

منذ دقيقة واحدة
بوطيبة الخبير الاقتصادي أكد أن “مركزية التسويق” قدمت صورة مغلوطة حول إنفاق الأسر أكد علي بوطيبة أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن غلاء الأسعار أثر بشكل كبير على مستوى الإنفاق لدى المغاربة، وهو ما أكدته إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، رغم الإقبال الكبير على المراكز التجارية الكبرى والراقية، مبرزا أنأكمل القراءة »


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