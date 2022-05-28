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مجتمع

صادرات السيارات تتجاوز 105 ملايير درهم

منذ 12 دقيقة
تجاوزت صادرات قطاع صناعة السيارات 23 مليارا و 400 مليون درهم (2340 مليار سنتيم)، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 6.9 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وينتظر أن تعرف صادرات السيارات ارتفاعا متواصلا، خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى الاستثمارات التي يعرفهاأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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