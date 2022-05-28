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الرياضة

عملية جراحية لعميد “ليزمو”

منذ 7 دقائق
خضع ياسين بورصاص، لاعب الاتحاد الاسلامي الوجدي، لعملية جراحية في الأنف بإحدى المصحات الخاصة بوجدة، بعد تعرضه لإصابة مع فريقه في المباراة السابقة أمام شباب بنكرير. وطمأن اليمني بوفلجة، طبيب الفريق، جمهور «ليزمو» على الحالة الصحية للاعب بورصاص، وقال في تصريح خص به “الصباح”، إن العملية التي أجريت له كللتأكمل القراءة »


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