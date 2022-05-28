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الرياضة

4 عدائين شباب يحققون “المينيما”

منذ 7 دقائق
تمكن أربعة عدائين مغاربة من تحقيق الحد الأدنى للمشاركة في بطولة العالم للشباب، المقرر تنظيمها في كالي بكولومبيا، خلال الفترة الممتدة بين 2 و7 غشت المقبل، بعد تألقهم في منافسات البطولة العربية لألعاب القوى، التي تجرى أطوارها بتونس. واستطاعت سناء حسناوي، تحقيق الحد الأدنى لبطولة العالم في 800 متر، بعدأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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