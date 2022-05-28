الرياضة
جامعة الشطرنج أمام القضاء
حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء 7 يونيو المقبل، تاريخ أول جلسة للنظر في ملف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، المتابع فيها الرئيس مصطفى أمزال، وعضوان سابقان بالجامعة، بتهم خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي واستعماله، بقيمة 900 مليون سنتيم. وعلمت “الصباح”، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجريةأكمل القراءة »
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