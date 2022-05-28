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اذاعة وتلفزيون

“لالة العروسة” على “الأولى”

منذ 5 دقائق
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، على موعد مع البرايم الثاني من “لالة العروسة”. وعرف الموسم الجديد من البرنامج، العديد من التغييرات، منها مقدمته، إذ تكلفت بالمهمة، هذه المرة، الممثلة دنيا بوطازوت. كما التحق الممثل محمد الكاما، بفريق العمل، إذ عوض الممثل كمال الكاظيمي الذي كان يشرف على تقديم إحدىأكمل القراءة »


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