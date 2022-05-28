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عبده في حفل بأبوظبي يقيم الفنان السعودي محمد عبده حفلا غنائيا في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، يونيو المقبل. وكشف عن ذلك الحساب الرسمي لـ “حفلات روتانا” في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وكتب “كونوا في الموعد بمناسبة عيد الموسيقى مع فنان العرب محمد عبده، الموقع الاتحاد أرينا في 25 يونيو المقبل”. وكانأكمل القراءة »
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