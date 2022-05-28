الرياضة
آسفي يهزم المحمدية ويخسر الغافولي
أربعة أيام راحة للاعبين ومدربه مصطفى يسافر إلى مصر فاز أولمبيك آسفي على شباب المحمدية بهدفين لواحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، أول أمس (الخميس). وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وأحرز الفريق العبدي هدفين في الدقيقتين 58 و62 بواسطة مهاجميه حمزة خابا وجبريل وتارا، وقلص الفريق المضيف الفارقأكمل القراءة »
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