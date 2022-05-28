الرياضة
منتخب اليد في مجموعة مصر والكامرون
أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا لكرة اليد، المقرر إجراؤها بالقاهرة في الفترة بين 9 و19 يوليوز المقبل، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي مصر والكامرون. وجاء المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد في المجموعة الأولى، التي تضم ثلاثة منتخبات فقط، في الوقت الذي ضمت المجموعات الثلاث الأخرى أربعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا