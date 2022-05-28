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الرياضة

منتخب اليد في مجموعة مصر والكامرون

منذ 9 دقائق
أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا لكرة اليد، المقرر إجراؤها بالقاهرة في الفترة بين 9 و19 يوليوز المقبل، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي مصر والكامرون. وجاء المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد في المجموعة الأولى، التي تضم ثلاثة منتخبات فقط، في الوقت الذي ضمت المجموعات الثلاث الأخرى أربعةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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