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الرياضة

استنفار بوجدة بسبب ديربي الشرق

منذ 7 دقائق
الجعواني: أعرف قوة نهضة بركان وجاهزون للتفوق عليه علمت “الصباح» أن مصالح الأمن عقدت منذ بداية الأسبوع الجاري عدة اجتماعات، لضمان السير العادي لمباراة ديربي الشرق بين مولودية وجدة ونهضة بركان ضمن الدورة 24 من البطولة الوطنية، بالملعب الشرفي بوجدة غدا (الأحد) في الثامنة والنصف. وتم اعتماد 800 رجل أمنأكمل القراءة »


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