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الرياضة

الجامعة وتونس تحتجان على “كاف”

منذ 7 دقائق
طالبتا بتغيير موعد التصفيات لتزامنه مع الإعداد للمونديال هددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد التونسي، بالانسحاب من تصفيات كأس إفريقيا 2023، بسبب ارتباط منتخبي البلدين بالاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم المزمع تنظيمها بقطر في نونبر المقبل. وقال البلدان في بيان مشترك، إن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ستلزم منتخبيأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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