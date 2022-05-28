الرياضة
اعتقالات جديدة في شغب طنجة
حمودان يغادر المصحة بعد تعافيه من الإصابة ارتفعت حصيلة المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان خارج محيط الملعب الكبير بطنجة إلى 42 شخصا، من بينهم 23 قاصرا، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب، وإهانة موظفين عموميين، وإلحاق خسائر مادية بممتلكاتأكمل القراءة »
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