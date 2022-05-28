وطنية
رفاق المخارق يقصفون المطارات
طالب المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإجراء تحقيق عاجل في صفقات في مجال التكوين المستمر تورط مديرية تابعة للمكتب الوطني للمطارات. وسجل تقرير أرسلته النقابة الأكثر تمثيلية في مطارات المغرب إلى الإدارة العامة للمكتب الوطني المذكور وجودأكمل القراءة »
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