وطنية
الجواهري يضع حدا لشطط إغلاق الحسابات
دورية لوالي بنك المغرب تلزم البنوك بإغلاق الحسابات المدينة التي لا تسجل عمليات لمدة سنة تأتي المنازعات الناتجة عن طلبات إغلاق الحساب في الرتبة الثانية ضمن قائمة الشكايات، التي يتوصل بها المركز المغربي للوساطة البنكية. ويشتكي عدد من الزبناء من شطط البنوك، التي تطالبهم بأداء مبالغ هامة تتعلق بحسابات لمأكمل القراءة »
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