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وطنية

الجواهري‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬لشطط‭ ‬إغلاق‭ ‬الحسابات

منذ 5 دقائق
الدورية‭ ‬ألزمت‭ ‬البنوك‭ ‬بمباشرة‭ ‬مراقبة‭ ‬دائمة‭    (‬أرشيف‭)‬
دورية‭ ‬لوالي‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬تلزم‭ ‬البنوك‭ ‬بإغلاق‭ ‬الحسابات‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسجل‭ ‬عمليات‭ ‬لمدة‭ ‬سنة تأتي‭ ‬المنازعات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬طلبات‭ ‬إغلاق‭ ‬الحساب‭ ‬في‭ ‬الرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الشكايات،‭ ‬التي‭ ‬يتوصل‭ ‬بها‭ ‬المركز‭ ‬المغربي‭ ‬للوساطة‭ ‬البنكية‭. ‬ويشتكي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الزبناء‭ ‬من‭ ‬شطط‭ ‬البنوك،‭ ‬التي‭ ‬تطالبهم‭ ‬بأداء‭ ‬مبالغ‭ ‬هامة‭ ‬تتعلق‭ ‬بحسابات‭ ‬لم‭أكمل القراءة »


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