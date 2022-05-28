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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
شقيقتان‭ ‬تلتقيان‭ ‬بعد‭ ‬32‭ ‬عاما التأم‭ ‬شمل‭ ‬شقيقتين‭ ‬بريطانيتين‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مياه‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات،‭ ‬بعد‭ ‬ولادتهما‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬شهرا‭. ‬عثرت‭ ‬الشقيتان‭ ‬ناتاشا‭ ‬ولي‭ ‬آن‭ ‬على‭ ‬بعضهما،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬دافينا‭ ‬ماكول‭ ‬على‭ ‬قناة‭ “‬آي‭ ‬تي‭ ‬في‭”‬،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬برنامج‭أكمل القراءة »


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