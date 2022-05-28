الصباح الفني
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شقيقتان تلتقيان بعد 32 عاما التأم شمل شقيقتين بريطانيتين بعد أكثر من ثلاثين عاما من العثور على كل منهما في دورة مياه أحد المستشفيات، بعد ولادتهما بفارق 18 شهرا. عثرت الشقيتان ناتاشا ولي آن على بعضهما، من خلال برنامج دافينا ماكول على قناة “آي تي في”، عندما كان فريق برنامجأكمل القراءة »
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