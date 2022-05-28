اذاعة وتلفزيون
الروخ: العالم في حاجة إلى السينما
قال الممثل والمخرج إدريس الروخ إن السينما تحيي بداخلنا اليومي فينا وتقودنا لكي نسبح في حياتنا وحياة الآخرين، وأن نقاوم التيار والرياح وأمواجا من الإرهابيين والمتعصبين والحاقدين. وأوضح الروخ في رسالة نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام” حول السينما أنها “الأمل في غد أفضل وفي حياة أرقى… إنها البحث عنأكمل القراءة »
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