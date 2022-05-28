وطنية
120 درهما لتثبيت سعر قنينة الغاز
تواصل الأسعار منحاها التصاعدي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل أسعار الغاز تقفز إلى مستويات غير مسبوقة، كما أدت الأزمة بين البلدين إلى زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب التي تجاوزت 530 دولارا للطن، بعد لجوء بعض البلدان المصدرة إلى منع تصدير هذه المواد. وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدىأكمل القراءة »
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