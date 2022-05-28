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وطنية

نزيف بالميزانية بـ 1000 مليار

منذ 6 دقائق
المديونية تجاوزت 92 ألف مليار والأزمة تدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض تجاوزت المديونية العمومية 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل إلى ما يناهز 928 مليار درهم (أزيد من 92 ألف مليار سنتيم)، أزيد من 61 في المائة من المبلغ تم اقتراضه من السوق الداخلي. وأدت خزينة الدولة،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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