وطنية
نزيف بالميزانية بـ 1000 مليار
المديونية تجاوزت 92 ألف مليار والأزمة تدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض تجاوزت المديونية العمومية 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل إلى ما يناهز 928 مليار درهم (أزيد من 92 ألف مليار سنتيم)، أزيد من 61 في المائة من المبلغ تم اقتراضه من السوق الداخلي. وأدت خزينة الدولة،أكمل القراءة »
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