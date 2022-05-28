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الرياضة

نهائي الأبطال… اصطدام الكبار

منذ 3 دقائق
(L-R) Georginio Wijnaldum of Liverpool FC, Jordan Henderson of Liverpool FC, Karim Benzema of Real Madrid during the UEFA Champions League final between Real Madrid and Liverpool on May 26, 2018 at NSC Olimpiyskiy Stadium in Kyiv, Ukraine(Photo by VI Images via Getty Images)
الملكي يبحث عن لقب ثالث للعصبة بملعب باريس وليفربول يريد إعادة سيناريو نهائي 1981 يتواجه ليفربول وريال مدريد، اليوم (السبت)، في نهائي عصبة أبطال أوربا، للمرة الثالثة، بعد نهائيين، الأول في 1981 بملعب الأمراء بباريس وفاز به “الريدز” بهدف لصفر، والثاني في 2018 بملعب كييف الأولمبي وفاز به الريال بثلاثةأكمل القراءة »


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