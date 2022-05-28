الرياضة
نهائي الأبطال… اصطدام الكبار
الملكي يبحث عن لقب ثالث للعصبة بملعب باريس وليفربول يريد إعادة سيناريو نهائي 1981 يتواجه ليفربول وريال مدريد، اليوم (السبت)، في نهائي عصبة أبطال أوربا، للمرة الثالثة، بعد نهائيين، الأول في 1981 بملعب الأمراء بباريس وفاز به “الريدز” بهدف لصفر، والثاني في 2018 بملعب كييف الأولمبي وفاز به الريال بثلاثةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا