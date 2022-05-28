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“الدمية الروسية” على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” عن إطلاق الموسم الثاني من مسلسل “الدمية الروسية”، الذي يعتبره النقاد من بين الخيارات الأكثر جرأة على المنصة، ففي الموسم الأول للمسلسل الذي عُرض في 2019، تمر ناديا فولفوكوف، وهي مطورة ألعاب من نيويورك، ببعض الأوقات الغريبة. وتحكي كل حلقة من المسلسل عن وفاة فولفوكوف بطريقة غريبة،أكمل القراءة »
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