fbpx
اذاعة وتلفزيون

“الدمية الروسية” على “نتفليكس”

منذ 6 دقائق
أعلنت منصة “نتفليكس” عن إطلاق الموسم الثاني من مسلسل “الدمية الروسية”، الذي يعتبره النقاد من بين الخيارات الأكثر جرأة على المنصة، ففي الموسم الأول للمسلسل الذي عُرض في 2019، تمر ناديا فولفوكوف، وهي مطورة ألعاب من نيويورك، ببعض الأوقات الغريبة. وتحكي كل حلقة من المسلسل عن وفاة فولفوكوف بطريقة غريبة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة